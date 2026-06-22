Admira verpflichtet Mittelfeld-Talent aus der Landesliga

Auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison in der ADMIRAL 2. Liga ist die Admira beim SC Wieselburg fündig geworden. Toptalent Tim Jagerberger kommt aus der Landesliga Niederösterreich in die Südstadt.

Mit der Verpflichtung des 17-jährigen Mittelfeldspielers setzt die Admira den Weg, jungen Niederösterreichern den Sprung in den Profifußball zu ermöglichen, fort.

Bereits im zarten Alter von 16 Jahren war Jagersberger Stammspieler in der Landesliga, in der abgelaufenen Saison kam er in 27 Spielen auf drei Tore.

"Mit Tim konnten wir ein externes Talent aus Niederösterreich in die Südstadt holen. Er ist durch Spielfreudigkeit, enorme Laufbereitschaft sowie trotz seines jungen Alters überdurchschnittlicher Spielintelligenz auch in den Spielen unserer Panthers gegen Wieselburg aufgefallen. Er kann sich auf sein tolles sportbegeistertes familiäres Umfeld verlassen, wir sind überzeugt, dass ihm die Bühne Profifußball für seine weitere Entwicklung gut tun wird", so die Einschätzung von Sportdirektor Ralf Muhr.