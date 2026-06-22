Auch Lyon buhlt um Altach-Verteidiger

Mohamed Ouédraogo vom SCR Altach wird international umworben.

"Sky"-Reporter Eric Niederseer berichtet auf "X", dass der Ligue-1-Verein Olympique Lyon an der Verpflichtung des Altacher Linksverteidiger interessiert sei. Die beiden Vereine sollen sich bereits im Austausch und in Verhandlungen befinden.

Der 23-Jährige besitzt beim SCR Altach noch einen Vertrag bis 2027. Die Ausstiegsklausel des Linksverteidigers aus Burkina Faso soll bei 1,5 Millionen Euro liegen.

Zuletzt soll auch der SK Sturm Interesse an Ouédraogo bekundet haben.