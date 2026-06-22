Der TSV Hartberg setzt die Zusammenarbeit mit Luka Maric und Jonas Karner fort.

Wie die Oststeirer am Montag offiziell bekannt gaben, haben die beiden ihre Verträge um zwei weitere Jahre bis 2028 verlängert.

Torhüter Luka Maric kam in der abgelaufenen Saison ausschließlich für den TSV Hartberg II in der Landesliga Steiermark zum Einsatz. Nach dem bereits feststehenden Abgang von Ammar Helac und dem anhaltenden Interesse an Hartberg-Stammkeeper Tom Ritzy Hülsmann könnte er in der kommenden Saison eine größere Rolle einnehmen.

Maric: "Habe immer gespürt, wie besonders dieser Verein ist"

"Die Entscheidung zur Vertragsverlängerung ist mir leicht gefallen. Auch wenn die vergangene Saison für mich persönlich nicht einfach war und ich sie mir anders vorgestellt habe, habe ich beim TSV Hartberg immer gespürt, wie besonders dieser Verein ist. Der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und das familiäre Umfeld sind etwas Besonderes. Umso mehr bedeutet es mir, dass der Verein weiterhin auf mich setzt und mir sein Vertrauen schenkt", betont Maric.

Karner: "Bin bereit den nächsten Schritt zu gehen"

Jonas Karner kam in der abgelaufenen Saison auf einen Kurzeinsatz für die Kampfmannschaft der Oststeirer.

Auch er war hauptsächlich für die Zweitvertretung in der Landesliga Steiermark im Einsatz.

Der gebürtige Hartberger hat beim TSV noch viel vor, wie er im Zuge seiner Stellungnahme zur Vertragsverlängerung verrät: "Ich freu mich extrem darüber meinen Vertrag beim TSV Hartberg verlängern zu dürfen. Ich fühle mich sehr wohl in der Mannschaft und bin bereit unter dem neuen Trainer den nächsten Schritt zu gehen und hoffe der Mannschaft bestmöglich weiterzuhelfen um unsere Ziele zu erreichen."