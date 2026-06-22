NEWS

Offiziell: Salzburg-Flop bleibt in England

Nach seiner Leihe wird der 21-Jährige fest verpflichtet. Damit endet ein Missverständnis.

Offiziell: Salzburg-Flop bleibt in England Foto: © IMAGO / News Images
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Red Bull Salzburg verkündet am Montagabend den Abgang von Bobby Clark.

Der 21-jährige Engländer war in der vergangenen Saison bereits an Derby County verliehen und wechselt nun fix zum englischen Championship-Klub. Für die "Bullen" kam Clark in 25 Pflichtspielen zum Einsatz, verbuchte ein Tor und zwei Assists.

"Nach mehreren Gesprächen mit ihm war klar, dass eine Rückkehr nach England absolut Sinn ergibt, auch für den FC Red Bull Salzburg", sagte Salzburgs Sportchef Marcus Mann.

Weiterverkaufsbeteiligung für Liverpool

Dem Vernehmen nach erhält Salzburg eine Ablösesumme von 6 Millionen Pfund, wovon 17,5 Prozent an den FC Liverpool weitergehen, der sich im Zuge des Transfers in die Mozartstadt eine Weiterverkaufsbeteiligung zusichern hat lassen.

Salzburg überwies im Sommer 2024 rund zwölf Millionen Euro an die "Reds", das teure Missverständnis endet zwei Jahre später wieder.

Mehr zum Thema

Abgang besiegelt: Salzburg einigt sich auf Ablöse für Bobby Clark

Abgang besiegelt: Salzburg einigt sich auf Ablöse für Bobby Clark

Bundesliga
35
Austria Lustenau angelt nach Stürmertalent von Bayer Leverkusen

Austria Lustenau angelt nach Stürmertalent von Bayer Leverkusen

Bundesliga
Beim Rivalen ausgebildet: Hartberg-Talent wechselt nach Salzburg

Beim Rivalen ausgebildet: Hartberg-Talent wechselt nach Salzburg

2. Liga
4
Fix! Liefering-Talent wechselt in die Bundesliga

Fix! Liefering-Talent wechselt in die Bundesliga

Bundesliga
Transfer-Doppelschlag: Zwei neue Torhüter für Blau-Weiß Linz

Transfer-Doppelschlag: Zwei neue Torhüter für Blau-Weiß Linz

2. Liga
Sturm beschäftigt sich offenbar mit Bayern-Youngster

Sturm beschäftigt sich offenbar mit Bayern-Youngster

Bundesliga
21
Daran scheitert der Bidstrup-Transfer aktuell noch

Daran scheitert der Bidstrup-Transfer aktuell noch

Bundesliga
5

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Championship FC Red Bull Salzburg Bobby Clark Derby County Transfermarkt