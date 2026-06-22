Offiziell: Salzburg-Flop bleibt in England

Der FC Red Bull Salzburg verkündet am Montagabend den Abgang von Bobby Clark.

Der 21-jährige Engländer war in der vergangenen Saison bereits an Derby County verliehen und wechselt nun fix zum englischen Championship-Klub. Für die "Bullen" kam Clark in 25 Pflichtspielen zum Einsatz, verbuchte ein Tor und zwei Assists.

"Nach mehreren Gesprächen mit ihm war klar, dass eine Rückkehr nach England absolut Sinn ergibt, auch für den FC Red Bull Salzburg", sagte Salzburgs Sportchef Marcus Mann.

Weiterverkaufsbeteiligung für Liverpool

Dem Vernehmen nach erhält Salzburg eine Ablösesumme von 6 Millionen Pfund, wovon 17,5 Prozent an den FC Liverpool weitergehen, der sich im Zuge des Transfers in die Mozartstadt eine Weiterverkaufsbeteiligung zusichern hat lassen.

Salzburg überwies im Sommer 2024 rund zwölf Millionen Euro an die "Reds", das teure Missverständnis endet zwei Jahre später wieder.