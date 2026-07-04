-
Österreichs WM-Aus: Was bleibt?Ansakonferenz
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Fritz StuchlikStammtisch
-
Unsere ÖFB-Elf gegen SpanienAnsakonferenz
-
Soll Kalajdzic gegen Spanien starten?Ansakonferenz
-
So eskalierte unsere WatchpartyAnsakonferenz
-
Das Wunder von KansasAnsakonferenz
-
ÖFB vs. Algerien: So stellen wir aufAnsakonferenz
-
Aufstieg, Spanien, Gelb-Sorgen: 5 Dinge vor Österreich - AlgerienAnsakonferenz
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Gilbert PrilasnigStammtisch
-
Österreich vs. Argentinien: Warum griff der VAR nicht ein?Ansakonferenz
Transfer-Update: ÖFB-Stürmer geht nach Deutschland
Der LASK gibt einen Angreifer in die 2. deutsche Bundesliga ab, der SCR Altach einen Verteidiger nach Frankreich. Das Transfer-Update:
Der 3. Juli hat einen neuen ÖFB-Legionär gebracht.
Maximilian Entrup hat den LASK Richtung Eintracht Braunschweig verlassen. Der SCR Altach fixierte den zweitteuersten Abgang der Vereinsgeschichte, die Frauen-Abteilung der Wiener Austria holte eine erfahrene ÖFB-Teamspielerin nach Österreich.
LAOLA1 bietet den Überblick über alle Ereignisse am Transfermarkt an diesem Freitag:
ADMIRAL Bundesliga:
Offiziell: Entrup wechselt nach Deutschland
Fix: Altach verkauft Ouedraogo an französischen Großklub
Altach könnte Stammspieler nach Zypern abgeben
GAK kassiert Absage im Werben um Franz Stolz
Tiroler Rückkehrer: WSG holt Mittelfeldspieler ablösefrei
ADMIRAL 2. Liga:
Moormann wechselt nach Blau-Weiß-Abgang nach Schottland
Austria Salzburg verstärkt sich mit U19-Teamspieler
Von Partnerklub Bragantino: Liefering holt Stürmer per Leihe
Nach einem Jahr bei Blau-Weiß: Weissman kehrt nach Israel zurück
ADMIRAL Frauen-Bundesliga:
Austria Wien holt Nationalspielerin Hanshaw!
ÖFB-Trainer: