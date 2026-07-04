Transfer-Update: ÖFB-Stürmer geht nach Deutschland

Der 3. Juli hat einen neuen ÖFB-Legionär gebracht.

Maximilian Entrup hat den LASK Richtung Eintracht Braunschweig verlassen. Der SCR Altach fixierte den zweitteuersten Abgang der Vereinsgeschichte, die Frauen-Abteilung der Wiener Austria holte eine erfahrene ÖFB-Teamspielerin nach Österreich.

LAOLA1 bietet den Überblick über alle Ereignisse am Transfermarkt an diesem Freitag:

ADMIRAL Bundesliga:

Offiziell: Entrup wechselt nach Deutschland

Fix: Altach verkauft Ouedraogo an französischen Großklub

Altach könnte Stammspieler nach Zypern abgeben

GAK kassiert Absage im Werben um Franz Stolz

Tiroler Rückkehrer: WSG holt Mittelfeldspieler ablösefrei

ADMIRAL 2. Liga:

Moormann wechselt nach Blau-Weiß-Abgang nach Schottland

Austria Salzburg verstärkt sich mit U19-Teamspieler

Von Partnerklub Bragantino: Liefering holt Stürmer per Leihe

Nach einem Jahr bei Blau-Weiß: Weissman kehrt nach Israel zurück

ADMIRAL Frauen-Bundesliga:

Austria Wien holt Nationalspielerin Hanshaw!

ÖFB-Trainer:

Damir Canadi findet neuen Verein in Katar