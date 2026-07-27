Transfer-Update: Salzburg bastelt weiter am Kader

Neue Woche, neue Namen. Auch am Montag gibt es Transfers und Gerüchte bei den österreichischen Profiteams

Salzburg ist bei der Kaderzusammenstellung weiter sehr aktiv, doch auch bei anderen Bundesligisten tut sich etwas.

LAOLA1 liefert euch einen kompakten Überblick zu allen Ereignissen am Transfermarkt:

ADMIRAL Bundesliga:

Salzburg schielt offenbar auf norwegisches Toptalent

Red Bull Salzburg an 17-jährigem A-Nationalspieler dran

WAC zieht Nachwuchstalent zu Profis hoch

WAC statt Austria! ÖFB-Stürmer-Hoffnung hat sich entschieden

SK Rapid spricht offenbar mit schwedischem Nationalspieler

Salzburg-Talent Sulzbacher wechselt in die Niederlande

ADMIRAL 2. Liga:

Liga-Zwa-Traumtorschütze unterschreibt in Kambodscha

ÖFB-Legionäre:

Lyon-Deal mit ÖFB-Verteidiger auf der Zielgeraden