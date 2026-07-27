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Transfer-Update: Salzburg bastelt weiter am Kader
Die "Bullen" sollen an zwei Spielern dran sein, ein Akteur wird nach Rotterdam abgegeben. Rapid soll sich für einen Schweden interessieren. Das Transfer-Update:
Neue Woche, neue Namen. Auch am Montag gibt es Transfers und Gerüchte bei den österreichischen Profiteams
Salzburg ist bei der Kaderzusammenstellung weiter sehr aktiv, doch auch bei anderen Bundesligisten tut sich etwas.
LAOLA1 liefert euch einen kompakten Überblick zu allen Ereignissen am Transfermarkt:
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