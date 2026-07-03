Fix: Altach verkauft Ouedraogo an französischen Großklub

Nun ist die Tinte also trocken: Wie sich zuletzt bereits abzeichnete, wechselt Altachs Linksverteidiger Mohamed Ouedraogo zu Olympique Lyon.

Dies geben die Vorarlberger am Freitag in einer Presseaussendung bekannt.

Altach "war der perfekte Ort"

"Für Momo war Altach der erste Anlaufpunkt in Europa – und wir freuen uns, dass er diesen Weg bei uns begonnen hat. Er hat sich von Beginn an gut eingelebt, kontinuierlich an sich gearbeitet und sich Schritt für Schritt ins Team gespielt", so Altachs Sportdirektor Philipp Netzer über den Transfer.

Weiters ergänzt Netzer: "Dass er nun den Sprung in eine der Topligen Europas macht, freut uns als Verein besonders – es zeigt, dass wir jungen Spielern hier eine echte Bühne bieten, um sich zu zeigen und den nächsten großen Schritt vorzubereiten. Wir wünschen Mohamed für seine neue Herausforderung alles Gute und werden seine weitere Entwicklung mit Freude verfolgen."

Für ihn sei Altach der "perfekte Ort" gewesen, um in Europa anzukommen, bedankt sich Ouedraogo.

"Ich habe hier nicht nur fußballerisch, sondern auch persönlich sehr viel gelernt und konnte mich Schritt für Schritt weiterentwickeln. Dafür bin ich dem gesamten Verein und allen Menschen, die mich hier begleitet haben, sehr dankbar. Jetzt freue ich mich riesig auf die neue Herausforderung in Frankreich und bin bereit, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen", so der Mann aus Burkina Faso.

Möglicher Rekordtransfer

Medienberichten zufolge soll Ouedraogo eine Ausstiegsklausel in Höhe von 1,5 Millionen Euro in seinem Vertrag verankert haben.

Tatsächlich aber fließen mindestens 2,2 Millionen Euro nach Altach, wie Lyon bekanntgab. Durch Boni könnte die Ablöse noch auf 2,8 Millionen steigen, zudem hat sich Altach eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von zehn Prozent gesichert.

Damit könnte Ouedraogo zum neuen Rekordtransfer der Vorarlberger werden. Bisher hält die Bestmarke Nicolas Ngamaleu, der 2018 um 2,5 Millionen Euro zu Young Boys Bern gewechselt war.

Ouedraogo kickte seit 2023 beim SCR Altach, in der abgelaufenen Saison absolvierte er 29 Bundesliga-Spiele (vier Tore, eine Vorlage).