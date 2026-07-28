Bekommt Romano Schmid eine Millionen-Offerte?

Lange galt Romano Schmid als heißer Abgangskandidat bei Werder Bremen im Sommer, sein Vertrag läuft nur mehr bis 2027.

Mittlerweile haben sich die Zeichen geändert. Rund um den Steirer kursieren kaum mehr Transfergerüchte. Der zweitdienstälteste Spieler im Kader (seit Jänner 2019) hinter Marco Friedl dürfte auch über den Sommer hinaus in Bremen bleiben.

Werder forciert Gespräche

Werder will den 26-Jährigen aber noch länger im Klub halten. Laut "Bild" wolle der Klub Schmid mit einem "Millionen-Angebot" von einer Verlängerung überzeugen.

Lizenzbereichsleiter Peter Niemeyer meint: "Natürlich ist es unser Bestreben, einen Spieler wie Romano nicht ablösefrei ziehen zu lassen. Wir sind im Austausch, werden die Gespräche über eine mögliche Verlängerung sicher in Kürze konkret werden lassen. Wir können uns sehr gut vorstellen, mit ihm weiterzumachen."