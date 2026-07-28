NEWS

Bekommt Romano Schmid eine Millionen-Offerte?

Der ÖFB-Star soll an die Weser gebunden werden. Zwischen Klub und Spieler bestehe bereits ein Austausch.

Bekommt Romano Schmid eine Millionen-Offerte? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Lange galt Romano Schmid als heißer Abgangskandidat bei Werder Bremen im Sommer, sein Vertrag läuft nur mehr bis 2027.

Mittlerweile haben sich die Zeichen geändert. Rund um den Steirer kursieren kaum mehr Transfergerüchte. Der zweitdienstälteste Spieler im Kader (seit Jänner 2019) hinter Marco Friedl dürfte auch über den Sommer hinaus in Bremen bleiben.

Werder forciert Gespräche

Werder will den 26-Jährigen aber noch länger im Klub halten. Laut "Bild" wolle der Klub Schmid mit einem "Millionen-Angebot" von einer Verlängerung überzeugen.

Lizenzbereichsleiter Peter Niemeyer meint: "Natürlich ist es unser Bestreben, einen Spieler wie Romano nicht ablösefrei ziehen zu lassen. Wir sind im Austausch, werden die Gespräche über eine mögliche Verlängerung sicher in Kürze konkret werden lassen. Wir können uns sehr gut vorstellen, mit ihm weiterzumachen."

Mehr zum Thema

Ex-Klagenfurt-Keeper hilft bei deutschem Bundesligisten aus

Ex-Klagenfurt-Keeper hilft bei deutschem Bundesligisten aus

Deutsche Bundesliga
Bayern-Star im Fokus von Saudi-Klub

Bayern-Star im Fokus von Saudi-Klub

Deutsche Bundesliga
5
Borussia Dortmund vor neuem Rekordtransfer

Borussia Dortmund vor neuem Rekordtransfer

Deutsche Bundesliga
2
Verkauft Schicker Ex-Austrianer Asllani doch noch an Barcelona?

Verkauft Schicker Ex-Austrianer Asllani doch noch an Barcelona?

Deutsche Bundesliga
1
Bayern verpflichtet jungen senegalesischen Nationalspieler

Bayern verpflichtet jungen senegalesischen Nationalspieler

Deutsche Bundesliga
2
Diomande-Causa sorgt für Streit zwischen Transfer-Insidern

Diomande-Causa sorgt für Streit zwischen Transfer-Insidern

Deutsche Bundesliga
11
Wechsel von Leipzig-Urgestein in letzter Sekunde geplatzt

Wechsel von Leipzig-Urgestein in letzter Sekunde geplatzt

Deutsche Bundesliga
6

Kommentare

ÖFB-Legionäre Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) SV Werder Bremen Transfermarkt Romano Schmid