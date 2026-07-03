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Austria Salzburg verstärkt sich mit U19-Teamspieler

Der 19-jährige Thomas Schandl wechselt von den Amateuren des Wolfsberger AC zu Austria Salzburg.

Austria Salzburg verstärkt sich mit U19-Teamspieler Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Einen Tag nach der Verpflichtung von Raphael Hofer vom NS Mura gibt Austria Salzburg einen weiteren Transfer bekannt.

Der Traditionsklub hat Thomas Schandl unter Vertrag genommen. Der U19-Teamspieler wechselt von den Amateuren des WAC nach Salzburg: "Thomas ist ein weiterer junger, ehrgeiziger und gut ausgebildeter Spieler, der uns in den Probetrainings überzeugt hat", sagt Sportdirektor Roland Kirchler.

Demnach solle der talentierte Mittelfeldspieler behutsam an den Profibereich herangeführt und sein Potenzial weiterentwickelt werden.

Schandl, der die Akademie der Lavanttaler durchlaufen hat, ist in der abgelaufenen Saison 16-Mal für die WAC Amateure in der Regionalliga Mitte aufgelaufen.

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