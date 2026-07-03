GAK kassiert Absage im Werben um Franz Stolz

Gleich zwei schlechte Nachrichten für den GAK!

Franz Stolz und Mathias Olesen, beide in der letzten Saison Leihspieler, werden nicht fest nach Graz wechseln.

"Alles war mit Genua ausgemacht, mit Franz Stolz genauso. Am Tag der Finalisierung haben die Italiener dann plötzlich abgesagt", wird GAK-Sportchef Tino Wawra von der "Krone" zitiert. Dieses Verhalten sei für ihn "schon irritierend" gewesen.

"Trainer hat sich quergelegt"

Was genau passiert ist? "Der Trainer hat sich am Ende quergelegt, hat gesagt, dass Franz die Vorbereitung in Italien absolvieren muss." Damit wäre eine Festverpflichtung des 25-jährigen Keepers aktuell nicht zu realisieren.

Bei Olesen sieht es nicht unbedingt besser aus, wie Wawra erklärt. "Dieser Transfer ist schwierig umzusetzen. Weniger wegen Stammklub Fürth, mit dem wir eine Lösung gefunden hätten".

Das "Spielerpaket" - sprich die Gehaltsvorstellung von Olesen - sei aktuell zu teuer und "für uns nicht stemmbar".