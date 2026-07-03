Von Partnerklub Bragantino: Liefering holt Stürmer per Leihe

Der FC Liefering gibt die Verpflichtung eines Stürmers bekannt.

Die Salzburger haben Yuri Leles von Partnerklub Red Bull Bragantino ausgeliehen. Der 19-jährige Offensivspieler hat in der abgelaufenen Saison der CBF Brasileiro U20 in 14 Einsätzen sieben Mal getroffen.

"Yuri kennen wir bereits seit einigen Jahren, als er beispielsweise ein Turnier mit uns gespielt hat. Er kommt vorerst auf Leihbasis für ein Jahr zu uns und gibt uns mit seiner flexiblen Spielweise sehr viele Möglichkeiten", sagt Lieferings Geschäftsführer Manfred Pamminger.

Leles könne "in der Offensive praktisch jede Position spielen und ist ein technisch sehr starker und torgefährlicher Spieler. Außerdem hat er in Brasilien bereits einige Erfahrung auf hohem Level sammeln können."