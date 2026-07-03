Tiroler Rückkehrer: WSG holt Mittelfeldspieler ablösefrei

Murat Satin kehrt nach Tirol zurück.

Der gebürtige Innsbrucker wechselt ablösefrei vom GAK zur WSG Tirol. Bei den Grazern ist der auslaufende Vertrag zur neuen Saison nicht verlängert worden.

WSG setzt auf Spieler mit Tiroler Wurzeln

"Mit Murat Satin holen wir einen gebürtigen Tiroler mit viel Bundesliga-Erfahrung und großer Vielseitigkeit im Mittelfeld zurück in seine Heimat. Er kennt die ADMIRAL Bundesliga, hat sich zuletzt beim GAK weiterentwickelt und bringt genau die Torgefahr und Spielintelligenz mit, die wir für unser Offensivspiel brauchen", sagt WSG-Manager Stefan Köck.

Ausschlaggebend für die Verpflichtung sind demnach auch die Tiroler Wurzeln gewesen: "Für uns war neben der sportlichen Qualität auch wichtig, mit Murat einen Spieler zu verpflichten, der seine Wurzeln in Tirol hat und sich entsprechend mit dem Verein identifiziert."

"Absoluter Traum, hier in der Bundesliga zu spielen"

Der 29-Jährige freut sich über die Rückkehr ins Heimat-Bundesland: "Ich bin hier geboren und aufgewachsen, weshalb es für mich ein absoluter Traum ist, hier in der Bundesliga zu spielen."

Dabei soll es jedoch nicht bleiben: "Ich will Leistung bringen, mit der Mannschaft Erfolge feiern und bin überzeugt, dass die WSG der optimale nächste Schritt für mich ist."

Früher Wechsel in die Türkei

Satin, der in der Jugend unter anderem für Wacker sowie die AKA Tirol gespielt hat, ist bereits mit 18 Jahren in die Türkei gewechselt und nach drei Jahren am Bosporus wieder nach Innsbruck zurückgekehrt.

Nach weiteren Stationen bei der SV Ried, Vorwärts Steyr und Schwarz-Weiß Bregenz ist der Mittelfeld-Akteur schlussendlich 2024 beim GAK gelandet, mit dem er auf Anhieb den Bundesliga-Aufstieg geschafft hat.

Mit 110 Bundesliga-Einsätzen im Gepäck zurück nach Tirol

In der vergangenen Saison ist der Routinier in 28 Bundesliga-Spielen für die "Rotjacken" auf dem Feld gestanden, in der Schlussphase der Saison großteils aber nur noch zu Kurzeinsätzen gekommen.

Insgesamt kehrt Satin nun mit 110 Spielen in Österreichs höchster Liga sowie 83 Einsätzen in der 2. Liga zurück nach Tirol.