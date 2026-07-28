Die Vorfreude auf den Start der ADMIRAL Bundesliga steigt:

Am Freitag erfolgt der Auftakt mit dem Eröffnungsspiel zwischen Meister LASK und dem GAK (Freitag, 20:30 Uhr, im LIVE-Ticker).

Passend zum Saisonstart ist natürlich auch die Ansakonferenz zurück. July, Hannes und Harald nehmen die ersten sechs Teams des unteren Playoffs unter die Lupe und geben ihre Einschätzungen zum heiß ersehnten Saisonauftakt ab.

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