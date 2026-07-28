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Bundesliga: Die große Saisonvorschau 2026/27 - Teil 1

Eine neue Bundesliga-Saison steht bevor – die Ansakonferenz nimmt die ersten sechs Teams mal etwas genauer unter die Lupe.

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Die Vorfreude auf den Start der ADMIRAL Bundesliga steigt:

Am Freitag erfolgt der Auftakt mit dem Eröffnungsspiel zwischen Meister LASK und dem GAK (Freitag, 20:30 Uhr, im LIVE-Ticker).

Passend zum Saisonstart ist natürlich auch die Ansakonferenz zurück. July, Hannes und Harald nehmen die ersten sechs Teams des unteren Playoffs unter die Lupe und geben ihre Einschätzungen zum heiß ersehnten Saisonauftakt ab.

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Die Ansakonferenz als Podcast anhören:

Die Rekord-Einkäufe der 12 Bundesliga-Klubs

FC Red Bull Salzburg
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