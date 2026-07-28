Red Bull Salzburg: Sechs Spieler stehen auf dem Abstellgleis

Die Transferplanungen bei Red Bull Salzburg laufen auf Hochtouren.

Die "Bullen" haben in diesem Sommer bereits mehrere Neuzugänge präsentiert, doch auch auf der Abgangsseite soll sich bis zum Ende der Transferperiode Anfang September noch einiges tun. Zuletzt verließ Talent Valentin Sulzbacher den Klub in Richtung Niederlande (Mehr Infos>>>).

Doch zumindest ein Sextett soll den Klub noch verlassen. Gleich mehrere Spieler trainieren aktuell nicht mehr mit der Kampfmannschaft, wie die "Salzburger Nachrichten" vermelden.

Sechs Profis sollen verkauft werden

Lucas Gourna-Douath, Aleksa Terzić, Zeteny Jano und Mamady Diambou stehen zwar weiterhin bei Red Bull Salzburg unter Vertrag, gehören aber nicht mehr zum Kader und spielen in den sportlichen Planungen von Neo-Trainer Danny Röhl keine Rolle mehr.

Hinzu kommen Maurits Kjaergaard und Hendry Blank, die seit Mittwoch zwar wieder mit der Mannschaft trainieren, jedoch ebenfalls als heiße Verkaufskandidaten gelten.

Lediglich bei Kjaergaard könne sich der Verein noch eine dauerhafte Rückkehr in den Bundesliga-Kader vorstellen.

Mit den geplanten Abgängen wollen die "Bullen" zusätzliche Transfererlöse in Millionenhöhe erzielen. Konkrete Angebote, die den Vorstellungen aller Beteiligten entsprechen, liegen derzeit allerdings noch nicht vor.

Verhandlungen gestalten sich schwierig

Bei mehreren Verkaufskandidaten gestalten sich die Verhandlungen nämlich schwierig.

Gourna-Douath, einstiger Rekordeinkauf der Salzburger, soll unter anderem bei seiner bisherigen Leihstation Le Havre sowie beim italienischen Klub Monza auf dem Zettel gestanden haben. Der Franzose sieht seine Zukunft jedoch offenbar bei einem namhafteren Verein und wartet daher auf attraktivere Optionen.

Ähnlich ist die Situation bei Diambou. Zwar zeigte ein Verein aus Polen Interesse am Mittelfeldspieler, zu konkreten Gesprächen kam es jedoch nicht.

Die Spielerseite soll klargestellt haben, dass ein Wechsel nur zu einem Klub aus einer Topliga infrage kommt.

Transfers bis in den September möglich

Auch für Terzić, Blank und Kjaergaard liegen derzeit keine Angebote vor, die den Erwartungen entsprechen. Allerdings könnte sich das in den kommenden Wochen noch ändern: Nach dem Ende der Weltmeisterschaft nimmt das Transfergeschäft in den meisten Ligen nun erst richtig Fahrt auf.

Bis Transferschluss Anfang September bleibt den Salzburgern somit noch ausreichend Zeit, um weitere Abgänge zu realisieren.