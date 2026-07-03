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Damir Canadi findet neuen Verein in Katar

Der österreichische Trainer übernimmt den Absteiger aus der Qatar Stars League.

Damir Canadi findet neuen Verein in Katar Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Neue Aufgabe für Damir Canadi!

Der 56-jährige Österreicher wird neuer Cheftrainer von Umm Salal SC.

Der Verein ist vergangene Saison aus der Qatar Stars League abgestiegen und wird kommende Spielzeit folglich in Katars zweiter Liga auflaufen.

Für Canadi ist es die erste Trainerstation außerhalb Europas.

Zuletzt stand der Wiener im September 2025 in Zypern bei Enosis Neon Paralimni an der Seitenlinie. Seither war Canadi vereinslos.

Diese österreichischen Trainer sind derzeit vereinslos

Christian Fuchs (40)
Oliver Glasner (51)

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