Offiziell: Entrup wechselt nach Deutschland

Die Tinte ist trocken: Maximilian Entrup verlässt den LASK und schließt sich Eintracht Braunschweig an.

Beim deutschen Zweitligisten unterschreibt der 28-Jährige einen Vertrag bis 2028. "Wir haben von Beginn an klar kommuniziert, dass wir uns im Sturm mit einem erfahrenen Spieler verstärken möchten. Mit Max ist uns genau das gelungen", so Braunschweigs Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel in einer Aussendung.

"Wird der Mannschaft auf und neben dem Platz sehr guttun"

Entrup verfüge über die nötige Erfahrung und bringe zu dem "Abgezocktheit und Präsenz" mit. Kessel hebt zudem Entrups Stärken "im Wandspiel, als auch in der Box" hervor.

"Max ist im Strafraum sehr präsent und besitzt einen Torriecher. Darüber hinaus zeichnen ihn ein großer Ehrgeiz und ein hoher Leistungsanspruch aus. Mit diesen wichtigen Eigenschaften wird er unserer jungen Mannschaft auf und neben dem Platz sehr guttun", freut er sich.

Erste Station im Ausland

Für den dreifachen ÖFB-Teamspieler (ein Tor) Entrup ist es die erste Station außerhalb Österreichs. Das mache den Wechsel für ihn "besonders und aufregend", so der 28-Jährige.

"Die Eintracht habe sich sehr um ihn bemüht, das war mir bei der Entscheidung extrem wichtig und gab mir früh ein gutes Gefühl. Ich bin ein Mittelstürmer und versuche immer, mit meiner Präsenz und meinem Torriecher gefährlich zu werden. Ich bin überzeugt, dass ich mit meinen Stärken hier beim richtigen Verein bin und freue mich sehr auf die Zeit in Braunschweig. Gehen wir es an", wird er zitiert.

Abschied nach zwei Jahren

Seitens des LASK heißt es, man bedanke sich für Entrups Einsatz und wünsche ihm "für seine neue Aufgabe in Deutschland alles Gute und viel Erfolg".

Für die Athletiker absolvierte Entrup in den vergangenen beiden Jahren 62 Pflichtspiele und kam dabei auf 15 Tore.