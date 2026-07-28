WAC stellt ÖFB-Stürmer aus Salzburg vor

Jetzt ist es offiziell!

Phillip Verhounig (20) wechselt vom FC Liefering in die ADMIRAL Bundesliga zum WAC. Dort erhält er einen Vertrag über drei Jahre.

Bei Liefering war der Kärntner zuletzt Kapitän. 2024/25 wurde der U21-Nationalspieler im Trikot des FC Salzburg Torschützenkönig der UEFA Youth League (neun Treffer).

Rückkehr zu Ex-Klub

Der Transfer ist für den Angreifer eine Rückkehr. Bereits in der Jugend trug er das Trikot der "Wölfe" für vier Jahre, ehe er 2020 als 14-Jähriger in die Akademie der Salzburger wechselte.

"Ich freue mich sehr auf die neue Challenge beim WAC. Nach tollen und vor allem wichtigen Jahren in Salzburg ist für mich die Zeit gekommen, mich einer neuen Herausforderung zu stellen. Ich will den nächsten Step in meiner Karriere machen und mich dauerhaft auf diesem Level beweisen", so der Neuzugang.

Salzburg mit Rückkaufoption

Cheftrainer Thomas Silberberger meint: "Phillip ist ein hochveranlagter österreichischer Offensivspieler mit viel Potenzial. Er hat bei Red Bull Salzburg eine hervorragende Ausbildung genossen und bringt trotz seines jungen Alters bereits viel Qualität mit."

Laut "Sky"-Transferinsider Eric Niederseer besitzt Salzburg eine Rückkaufoption. Im Transferrennen sollen weiters Austria Wien und der Schweizer Meister FC Thun ausgestochen worden sein.