Angebot erhalten! Altach könnte Stammspieler nach Zypern abgeben

Muss der SCR Altach den nächsten Abgang verkraften?

LAOLA1-Infos zufolge hat der zypriotische Cupsieger und Champions-League-Teilnehmer der vergangenen Saison, Pafos FC, das erste Angebot für den Altacher Filip Milojevic abgegeben.

Interesse mehrerer Klubs

Bereits zuvor gab es Gerüchte, dass Vereine aus Deutschland, Norwegen und Portugal am ÖFB-Youngster interessiert sein sollen (Mehr dazu >>>).

Der 21-Jährige schaffte bei seinem Klub Anfang des Winters den Durchbruch. In der Bundesliga kam er auf 22 Einsätze, bei denen ihm ein Tor gelang.

Milojevic wechselte im Juli 2024 von Leverkusens U19 zurück nach Altach. Dort hat er einen laufenden Vertrag bis 30. Juni 2027.