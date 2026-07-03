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Moormann wechselt nach Blau-Weiß-Abgang nach Schottland

In seiner neuen Heimat in Schottland trifft Martin Moormann auch auf einen weiteren ÖFB-Legionär.

Moormann wechselt nach Blau-Weiß-Abgang nach Schottland Foto: © GEPA
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Martin Moormann hat einen neuen Arbeitgeber gefunden.

Der Verteidiger unterschreibt beim schottischen Klub Motherwell FC. Beim Vierten der abgelaufenen Premiership-Saison erhält der Niederösterreicher einen Vertrag bis Juni 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Nach dem Abstieg mit Blau-Weiß Linz hat Moormann die Oberösterreicher verlassen. Für die "Stahlstädter", zu denen der 25-Jährige im Sommer 2024 von Rapid gewechselt ist, hat der Innenverteidiger insgesamt 47 Spiele bestritten und dabei drei Tore erzielt.

Moormann trifft bei Motherwell auf weiteren ÖFB-Legionär

In der abgelaufenen Saison ist der Innenverteidiger 23-Mal für Blau-Weiß aufgelaufen, gegen Ende der Saison jedoch kaum mehr zu Einsätzen gekommen.

Bei seinem neuen Klub trifft Moormann auch auf einen weiteren Österreicher: Lukas Fadinger kickt seit Sommer 2025 für Motherwell. Mit den "Steelmen" nimmt das ÖFB-Legionärs-Duo auch an der Qualifikation zur UEFA Conference League teil.

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