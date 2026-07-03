Nach einem Jahr bei Blau-Weiß: Weissman kehrt nach Israel zurück

Beitar Jerusalem hat die Verpflichtung von Shon Weissman bekannt gegeben.

Zeitweise hat sich der Hauptstadt-Klub aus den Verhandlungen zurückgezogen, nun geht es für den 30-jährigen Israeli doch zurück in die Heimat.

Abstieg mit BW Linz vergangene Saison

Weissman, der seinen internationalen Durchbruch beim Wolfsberger AC geschafft hat, ist nach Stationen bei Real Valladolid, Granada und Salernitana im vergangenen September nach Österreich zurückgekehrt und hat sich ablösefrei Blau-Weiß Linz angeschlossen.

Trotz neun Toren und einem Assist in 27 Spielen hat der 33-fache israelische Internationale den Abstieg der Oberösterreicher nicht verhindern können. Seinen auslaufenden Vertrag hat Weissman danach nicht verlängert.