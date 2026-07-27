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Lyon-Deal mit ÖFB-Verteidiger auf der Zielgeraden

Der Österreicher stand bei seinem Verein zuletzt gar nicht im Kader. Das hat mit einem bevorstehenden Deal zu tun.

Lyon-Deal mit ÖFB-Verteidiger auf der Zielgeraden Foto: © IMAGO / Ball Raw Images
Textquelle: © LAOLA1
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Olympique Lyon wird wohl zeitnah einen Österreicher vorstellen.

Wie die portugiesische "Record" berichtet, fehlte Innenverteidiger Felix Bacher (25) zuletzt im Testspiel seines Klubs Estoril am Sonntag aufgrund eines bevorstehenden Transfers.

Mehr als vier Millionen Euro Ablöse

Die Gespräche zwischen den Klubs seien weit fortgeschritten. Am Ende soll Estoril etwas mehr als vier Millionen Euro kassieren.

Der Tiroler wechselte 2024 von der WSG nach Portugal, hat sich dort absolut etabliert. Bereits 57 Spiele in der höchsten portugiesischen Liga kann Bacher vorweisen. Der nächste Schritt für den Innenverteidiger ist somit logisch. In Portugal hat er noch bis 2028 Vertrag, sein Marktwert beträgt sechs Millionen Euro.

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