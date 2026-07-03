Austria Wien holt Nationalspielerin Hanshaw!

Das Frauen-Team der Wiener Austria bekommt hochkarätige Verstärkung!

Die 131-fache Nationalspielerin Verena Hanshaw wechselt von West Ham United in die Bundeshauptstadt. Dort unterschreibt sie einen Vertrag bis Sommer 2028.

Zuvor spielte die Defensivspielerin, die bis 2010 beim USC Landhaus in der Bundesliga auf dem Feld stand, 16 Jahre im Ausland. Dabei lief sie unter anderem für den SC Freiburg und den SC Sand auf, bevor sie 2018 zum 1. FFC Frankfurt wechselte, wo sie in sechs Jahren 114 Spiele bestritt.

Es folgte eine Station bei AS Roma, ehe es schlussendlich im Jänner 2025 zum englischen Erstligisten West Ham United ging.

Kenesei über Hanshaw: "Ein hochkarätiger Transfer"

"Ich freue mich sehr, nach 16 Jahren auch wieder in meine Heimat zurückzukehren, denn es war jetzt doch eine lange Zeit, die ich weg war. Ich freue mich auf die Mannschaft und darauf, alle Mädels kennenzulernen, aber auch die zu sehen, die ich bereits seit langer Zeit aus dem Nationalteam kenne. Ich habe einige Spiele verfolgt und freue mich jetzt extrem auf die Fans", sagt die 32-Jährige.

Auch der Trainer, Stefan Kenesei, zeigt sich begeistert: "Mit Verena Hanshaw gelingt uns ein hochkarätiger Transfer. Sie bringt enorme internationale Erfahrung aus verschiedenen Ländern, unter anderem der englischen Women's Super League, sowie dem österreichischen Nationalteam mit und zählt seit Jahren zu den konstantesten Spielerinnen auf höchstem Niveau. Ihr Wechsel zur Austria ist ein starkes Zeichen für unseren sportlichen Weg und die Entwicklung des Vereins."