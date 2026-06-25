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Transfer-Update: Die Rückkehr des Stefan Schwab
Der Ex-Rapid-Kapitän ist wieder in der ADMIRAL Bundesliga. Ein Hartberger steht vor dem Wechsel nach Frankreich. Transfer-Update:
Die österreichischen Klubs stecken bereits wieder in der Vorbereitung auf die neue Saison - und haben dabei schon einige neue Gesichter zu begrüßen.
Eine Rückkehr nach Österreich gibt es für Stefan Schwab - andere Spieler haben ihre bisherigen Klubs verlassen oder stehen vor dem Absprung. Und um manche ranken sich noch Fragezeichen.
LAOLA1 bietet wie gewohnt einen Überblick über die Ereignisse am Transfermarkt:
ADMIRAL Bundesliga:
Altach-Verteidiger wohl vor Wechsel in die Ligue 1
Amstetten-Youngster zieht es in die Bundesliga
Stefan Schwab kehrt in die Bundesliga zurück
Fitz: "Von der Austria habe ich eine Absage bekommen"
Einigung! Hartberg verkauft Goalie wohl in Ligue 1
Mittelfeldspieler verlässt den LASK
Torhüter-Talent wechselt von Salzburg zur WSG Tirol
Offenbar fix: SV Ried verpflichtet den nächsten Südafrikaner
ADMIRAL 2. Liga:
Dortmund leiht Offensivtalent von Sturm Graz aus
Ex-LASK-Kicker Luckeneder unterschreibt in Wien
Schwarz-Weiß Bregenz verpflichtet Ex-Bundesliga-Profi
Voitsberg verpflichtet Flügelspieler von Ligakonkurrenz
Sturm verliert bosnischen U21-Teamspieler Richtung Kroatien
Talent aus Brasilien bleibt beim FC Liefering
Kapfenberg holt Außenverteidiger vom GAK
Regionalliga:
Wiener Sport-Club verpflichtet Rapid-Routinier
Rückkehr! Einstiger Goalgetter wechselt wieder zum WSC
ÖFB-Legionäre: