Die österreichischen Klubs stecken bereits wieder in der Vorbereitung auf die neue Saison - und haben dabei schon einige neue Gesichter zu begrüßen.

Eine Rückkehr nach Österreich gibt es für Stefan Schwab - andere Spieler haben ihre bisherigen Klubs verlassen oder stehen vor dem Absprung. Und um manche ranken sich noch Fragezeichen.

LAOLA1 bietet wie gewohnt einen Überblick über die Ereignisse am Transfermarkt:

ADMIRAL Bundesliga:

Altach-Verteidiger wohl vor Wechsel in die Ligue 1

Amstetten-Youngster zieht es in die Bundesliga

Stefan Schwab kehrt in die Bundesliga zurück

Fitz: "Von der Austria habe ich eine Absage bekommen"

Einigung! Hartberg verkauft Goalie wohl in Ligue 1

Mittelfeldspieler verlässt den LASK

Torhüter-Talent wechselt von Salzburg zur WSG Tirol

Offenbar fix: SV Ried verpflichtet den nächsten Südafrikaner

ADMIRAL 2. Liga:

Dortmund leiht Offensivtalent von Sturm Graz aus

Ex-LASK-Kicker Luckeneder unterschreibt in Wien

Schwarz-Weiß Bregenz verpflichtet Ex-Bundesliga-Profi

Voitsberg verpflichtet Flügelspieler von Ligakonkurrenz

Sturm verliert bosnischen U21-Teamspieler Richtung Kroatien

Talent aus Brasilien bleibt beim FC Liefering

Kapfenberg holt Außenverteidiger vom GAK

Regionalliga:

Wiener Sport-Club verpflichtet Rapid-Routinier

Rückkehr! Einstiger Goalgetter wechselt wieder zum WSC

ÖFB-Legionäre:

Samson Baidoo erhält offenbar Türkei-Offerte