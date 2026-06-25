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Talent aus Brasilien bleibt beim FC Liefering

Der Leihspieler wird auch in der kommenden Saison für die "Jungbullen" in der ADMIRAL 2. Liga auflaufen.

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Der FC Liefering verlängert die Leihe des Brasilianers Riquelme um ein Jahr. Der 20-Jährige wird damit auch in der kommenden Saison in der ADMIRAL 2. Liga auf dem Platz stehen.

Riquelme wechselte vergangenes Jahr per Leihe von Red Bull Bragantino zu den "Jungbullen", wo er sich prompt einen Stammplatz im defensiven Mittelfeld sicherte. Insgesamt absolvierte er 23 Pflichtspiele für Liefering.

"Riquelme besticht durch fußballerische Qualitäten, ist aber auch ein absoluter Führungsspieler mit einer unglaublichen Laufbereitschaft und einem extrem starken Willen", sagt Liefering-Geschäftsführer Manfred Pamminger.

Pamminger weiters: "Nachdem ihn eine Verletzung für einige Wochen außer Gefecht gesetzt hat, sind wir froh, dass wir seinen Leihvertrag um ein Jahr verlängern konnten und ihn somit noch länger bei uns haben. Wir werden sicher noch viel Freude mit ihm in der kommenden Saison haben."

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