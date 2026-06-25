Senad Mustafic (20) wurde beim SK Sturm Graz groß und schaffte den Sprung zu Sturm II in die ADMIRAL 2. Liga.

In der abgelaufenen Saison war er dort mit 27 Spielen gesetzt. Der U21-Teamspieler Bosniens hat aber ab Ende Juni keinen Vertrag mehr bei den Grazern.

Bei den Profis ohne Einsatz

Jetzt zieht es in ablösefrei zu Osijek, wie der kroatische Klub vermeldet. Er unterschriebt für zwei Jahre mit einer Option auf eine weitere Spielzeit.

Mustafic bringt die Erfahrung von 90 Spielen in der ADMIRAL 2. Liga mit.

Im März 2024 saß er in der UEFA Conference League gegen Lille bei den Profis 90 Minuten auf der Bank.

Entschied sich spät für Fußball

"Ich war lange bei Sturm. Es ist ein großer und wichtiger Verein in Österreich, und ich habe dort seit meinem ersten Tag dort sehr viel gelernt. Jetzt bin ich in Osijek und sehr glücklich. Am wichtigsten ist mir jetzt, für mein neues Team zu spielen", sagt der Neuzugang von Osijek.

Auch von seinen Anfängen berichtet er: "Ich komme aus Tuzlak. Meine Großmutter stammt aus Zvornik, und meine Mutter ist Türkin und wurde in Salzburg geboren. Ich habe mich nicht zuerst für Fußball entschieden. Ich habe als Kind Taekwondo gemacht, und als ich in die Schule kam, hat mich Fußball irgendwie gepackt, und ich bin von der Halle auf den Rasen gewechselt. Ich habe in Fürstenfeld angefangen zu trainieren, und als ich in der U15 war, wurde ich zum Sichtungstraining in Sturm eingeladen. Das war ein Test für mich, bei dem ich die Trainer überzeugt habe, und danach wurde alles viel ernster für mich."