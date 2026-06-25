Schwarz-Weiß Bregenz verpflichtet Ex-Bundesliga-Profi

George Davies (29) bleibt der ADMIRAL 2. Liga erhalten.

Der Außenbahnspieler wechselt von SKU Amstetten zu Schwarz-Weiß Bregenz und unterschreibt dort bis 2027.

Der 12-fache Nationalspieler von Sierra Leone bringt die Erfahrung von 58 Spielen für den SKN St. Pölten in der ADMIRAL Bundesliga mit.

In der ADMIRAL 2. Liga kam er 107 Mal für FAC, SKN St. Pölten, Admira Wacker, Stripfing und Amstetten zum Zug.