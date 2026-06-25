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Wiener Sportclub verpflichtet Rapid-Routinier
Der Goalie heuert in Hernals an. Zuletzt war er für Rapid II in der ADMIRAL 2. Liga im Einsatz.
Der Wiener Sportclub hat seine neue Nummer eins!
Routinier Christoph Haas kommt vom SK Rapid II. Der 33-Jährige kehrte 2024 zum SK Rapid zurück, fungierte als Routinier bei der Zweiermannschaft. In der abgelaufenen Saison verbuchte er einen Einsatz.
Haas verbucht in seiner Karriere zwei Bundesliga-Einsätze für die SV Ried im Jahre 2022. In der ADMIRAL 2. Liga sammelte er insgesamt 63 Spielen für Admira, Horn und Rapid II.