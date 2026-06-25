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Wiener Sportclub verpflichtet Rapid-Routinier

Der Goalie heuert in Hernals an. Zuletzt war er für Rapid II in der ADMIRAL 2. Liga im Einsatz.

Wiener Sportclub verpflichtet Rapid-Routinier Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der Wiener Sportclub hat seine neue Nummer eins!

Routinier Christoph Haas kommt vom SK Rapid II. Der 33-Jährige kehrte 2024 zum SK Rapid zurück, fungierte als Routinier bei der Zweiermannschaft. In der abgelaufenen Saison verbuchte er einen Einsatz.

Haas verbucht in seiner Karriere zwei Bundesliga-Einsätze für die SV Ried im Jahre 2022. In der ADMIRAL 2. Liga sammelte er insgesamt 63 Spielen für Admira, Horn und Rapid II.

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