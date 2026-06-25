Ex-Coach: "Salzburg war das Team mit der klarsten Handschrift"

Oscar Garcia holte mit dem FC Red Bull Salzburg holte zwischen 2015 und 2017 in eineinhalb Jahren zwei Mal mit dem FC Red Bull Salzburg das Double.

Zuletzt war der Spanier bei Ajax tätig, am positivsten spricht er aber über die "Bullen". Der Coach wurde bei seinem neuen Klub Pogon Stettin in Polen vorgestellt und macht klar: "Salzburg war das Team mit der klarsten Handschrift, das ich bisher betreut habe."

Die Aussage darf durchaus als Kompliment für die Mozartstädter Philosophie verstanden werden. Garcia coachte schließlich davor Watford und Brighton, später unter anderem St.-Etienne, Olympiacos Piräus, Celta Vigo, Stade Reims und Ajax.

Garcia lernte Pressing in Österreich

"Am nächsten an meinem eigenen Projekt war Red Bull Salzburg. In anderthalb Jahren habe ich dort viel gelernt. Die Philosophie von FC Barcelona liegt mir nahe, aber in Österreich habe ich auch gelernt, wie man richtig presst und bereit ist für die Momente nach dem Ballgewinn. Es war eine fantastische Zeit."

Bei anderen Vereinen habe er "verschiedene Erfahrungen gesammelt, gute und schlechte". Bis 2029 hat er bei Pogon Stettin unterschrieben.