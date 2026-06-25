Amstetten-Youngster zieht es in die Bundesliga

Der SCR Altach präsentiert Yanis Eisschill (20) vom SKU Amstetten.

Einer der Newcomer der abgelaufenen Saison in der ADMIRAL 2. Liga unterschreibt bis 2029. Eisschill wechselte im vergangenen Sommer von den LASK-Amateuren nach Amstetten und setzte sich dort durch.

Ein wichtiger Schritt

"Yanis hat in Amstetten eine sehr starke Saison gespielt und sich in der zweiten Liga als einer der besten jungen Mittelfeldspieler gezeigt. Er passt sowohl vom Profil als auch vom Charakter genau zu dem, was wir suchen – ein Spieler mit Qualität, Ehrgeiz und Entwicklungspotenzial", so Sportdirektor Philipp Netzer.

Der Spieler selbst meint: "Der Wechsel zum SCR Altach ist für mich ein wichtiger Schritt. Die Bundesliga ist eine neue Herausforderung, auf die ich mich sehr freue."