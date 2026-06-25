Ehemaliger Rapid-Kapitän kehrt in die Bundesliga zurück

Stefan Schwab verlässt Holstein Kiel nach bereits einer Saison wieder und wechselt ins Innviertel zur SV Ried.

Der routinierte Mittelfeldspieler kehrt damit nach seinen Auslandsaufenthalten in Griechenland bei PAOK Thessaloniki und in Deutschland in sein Heimatland zurück.

In der ADMIRAL Bundesliga kam der gebürtige Saalfeldener zu bereits 273 Einsätzen, lief dort für die Admira sowie den SK Rapid auf. Bei den Hütteldorfern trug Schwab auch die Kapitänsbinde.

"Er ist einer der wenigen österreichischen Spieler, die sich auch im Ausland als Kapitän und Führungsspieler nachhaltig durchgesetzt haben. Er wird bei uns im Spiel eine strategische Rolle im Spiel mit dem Ball einnehmen und uns auch bei Standards helfen. Zudem soll er unsere jungen Spieler unterstützen", erklärt Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport bei der SV Oberbank Ried.

"Habe immer schon gerne in Ried gespielt"

Schwab zeigt sich hochmotiviert vor seiner Bundesliga-Rückkehr: "Ich bin 35 Jahre alt und möchte beweisen, dass ich in einer guten Verfassung bin und auf diesem hohen Niveau eine gute Rolle spielen kann. Ich will der Mannschaft helfen, eine gute und erfolgreiche Saison zu spielen."

"Ried hat sich schon im vergangenen Jahr sehr um mich bemüht. Ich wollte unbedingt das eine Jahr in Deutschland noch mitnehmen. Jetzt bin ich sehr froh, dass es geklappt hat. Ich freue mich sehr auf den Verein, das lässige Stadion mit den tollen Fans und die gute Stimmung. Ich habe immer schon gerne in Ried gespielt", so der Neuzugang.

In den vergangenen Wochen wurde Schwab auch mit dem First Vienna FC in Verbindung gebracht.