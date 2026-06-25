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Einigung! Hartberg verkauft Goalie wohl in Ligue 1

Der Tormann der Saison verlässt die Oststeirer wohl in Richtung Frankreich. Er soll bereits den Medizincheck absolvieren.

Einigung! Hartberg verkauft Goalie wohl in Ligue 1 Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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TSV Hartberg steht laut "Sky" vor dem Verkauf von Goalie Tom Ritzy Hülsmann.

Demnach absolviert der 22-Jährige derzeit einen Medizincheck bei einem Klub aus der Ligue 1, die Unterschrift sei noch ausständig.

Der Klub wird nicht genannt. Es habe aber zahlreiches Interesse gegeben. Aufgezählt werden die Queens Park Rangers (Championship) und AC Monza (Serie B).

Hatte noch ein Jahr Vertrag

Hülsmann wechselte im Sommer 2025 fix vom FC Bayern zum TSV Hartberg, in der Vorsaison sammelte er als Leihspieler beim SKN St. Pölten in der ADMIRAL 2. Liga Erfahrung. In der abgelaufenen Spielzeit sicherte er sich in der ADMIRAL Bundesliga den Titel Tormann der Saison.

Der Goalie hatte noch ein Jahr Vertrag in Hartberg und einen Marktwert von 1,5 Millionen Euro. Wie hoch die mögliche Ablöse ist, ist nicht bekannt.

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