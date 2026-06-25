Altach-Verteidiger wohl vor Wechsel in die Ligue 1

Mohamed Ouedraogo vom SCR Altach steht vor einem Wechsel in die französische Ligue 1.

Wie "Foot Mercato" berichtet, haben sich die Vorarlberger und Olympique Lyon auf einen Transfer des Linksverteidigers geeinigt. Demnach absolviert er Anfang nächster Woche den Medizincheck.

Der 23-Jährige wurde bereits vor wenigen Tagen mit dem siebenfachen französischen Meister in Verbindung gebracht (alle Infos >>>). Auch der SK Sturm Graz soll Interesse an einer Verpflichtung gezeigt haben.

Über die Juniors in die Bundesliga

Wie "Sky"-Reporter Eric Niederseer berichtete, hat Ouedraogo eine Ausstiegsklausel über 1,5 Millionen Euro in seinem bis 2027 laufenden Vertrag.

Der Nationalspieler von Burkina Faso kam im Jahr 2023 nach Altach. Nach Regionalliga-Einsätzen bei den Juniors erarbeitete sich Ouedraogo einen Stammplatz in der ADMIRAL Bundesliga.

In der abgelaufenen Saison absolvierte er 29 Bundesliga-Spiele, in denen er vier Tore schoss und eine Vorlage lieferte.