Samson Baidoo erhält offenbar Türkei-Offerte

Der Wechsel von Samson Baidoo aus Salzburg zu Lens in Frankreich hat sich mehr als ausgezahlt. Der ÖFB-Kicker setzte sich auf Anhieb durch, wurde mit dem Klub Vizemeister und Pokalsieger.

Entsprechend groß ist das Interesse am Innenverteidiger. Laut "SporArena" hat jetzt auch der türkische Meister Galatasaray angeklopft.

Demnach sei für den 22-Jährigen eine Transfersumme von rund 25 Millionen Euro fällig. Ob sich der Österreicher den Schritt in die Türkei vorstellen kann, bleibt abzuwarten.