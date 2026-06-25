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Das ist der Bundesliga-Spielplan für die Saison 2026/27

Bereits in wenigen Wochen kehrt die ADMIRAL Bundesliga zurück. Nun steht der Spielplan für den Grunddurchgang fest:

Das ist der Bundesliga-Spielplan für die Saison 2026/27 Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Am Wochenende vom 31. Juli bis 2. August ist es so weit: Die ADMIRAL Bundesliga ist zurück!

Knapp ein Monat vor dem Saisonbeginn steht nun der Spielplan für die 22 Runden des Grunddurchgangs fest. Meister LASK eröffnet am Freitag, dem 31. Juli um 19:30 Uhr die neue Saison gegen den GAK.

Am Samstag, dem 1. August, empfängt die WSG Tirol den Vizemeister Sturm (17 Uhr), um 19:30 Uhr ist Hartberg zu Gast in Salzburg.

Abgeschlossen wird die erste Runde mit drei Sonntagsspielen. Jeweils um 17 Uhr gastieren die Wiener Austria beim WAC sowie die SV Ried bei Aufsteiger Austria Lustenau, ehe um 19 Uhr der SK Rapid Altach empfängt.

Derby als Abschluss der Hinrunde

Die ersten fünf Runden sind bereits vollständig terminiert. Die erste Pause gibt es am Wochenende vom 4. bis 6. September 2026.

Danach treffen Vizemeister Sturm (zuhause) und Meister LASK aufeinander, das Wiener Derby findet am elften und letzten Spieltag (30.10.-1.11.) der Hinrunde statt.

Der gesamte Bundesliga-Spielplan zum Downloaden >>>

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