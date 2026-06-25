Torhüter-Talent wechselt von Salzburg zur WSG Tirol

Torhüter Salko Hamzic verlässt den FC Red Bull Salzburg und schließt sich fix der WSG Tirol an. Er unterschreibt einen Vertrag bis 2028.

"Ich bin überglücklich hier zu sein und, dass alles so schnell geklappt hat. An meinem ersten Tag wurde ich sehr gut aufgenommen, es ist alles extrem familiär hier in Wattens und dieser Schritt fühlt sich einfach richtig an. Jetzt kann ich es kaum abwarten, mit der Mannschaft loszulegen!", sagt Hamzic über seinen Transfer.

Der 19-Jährige war 2019 aus der Jugend von Austria Salzburg in die Red Bull Fußball Akademie gewechselt. Dort arbeitete er sich bis zum FC Liefering hoch. Für den Zweitligisten absolvierte er insgesamt 27 Spiele.

Anfang 2024 hatte Hamzic einen Vertrag beim FC Red Bull Salzburg unterschrieben, wobei er weiterhin bei Kooperationspartner Liefering zum Einsatz kam. In der ADMIRAL Bundesliga saß er bislang nur als Ersatztorhüter auf der Bank.

Die WSG hat eine neue Nummer 1

Vor drei Jahren wechselte bereits Adam Stejskal aus Salzburg zur WSG. Der Vertrag des 24-Jährigen läuft nun mit Ende Juni aus.

Hamzic erhält bei den Tirolern die Rückennummer 1, er übernimmt sie von Paul Schermer. WSG-Sportchef Stefan Köck über die Neuverpflichtung: "Wir freuen uns sehr, dass sich Salko für die WSG entschieden hat. Er ist ein junger, entwicklungsfähiger Tormann, der bereits eine exzellente Ausbildung genossen hat und körperlich alles mitbringt, was es auf diesem Niveau braucht."

Köck weiters: "Wir sind absolut überzeugt, dass er sich bei uns hervorragend weiterentwickeln wird. Salko passt mit seinem Profil nicht nur ideal in unser Tormannteam, sondern ist auch menschlich eine großartige Verstärkung für unsere Mannschaft. Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit!"