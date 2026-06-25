NEWS

Offenbar fix: SV Ried verpflichtet den nächsten Südafrikaner

Die Innviertler haben offenbar zum dritten Mal einen Südafrikaner verpflichtet. Der 23-Jährige soll beim Bundesligisten bereits einen Vertrag unterschrieben haben.

Offenbar fix: SV Ried verpflichtet den nächsten Südafrikaner Foto: © IMAGO / Daniel Scharinger
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Mit Stefan Schwab präsentierte die SV Ried am Donnerstag einen prominenten Neuzugang (mehr Infos>>>). Der nächste Transfer steht im Innviertel aber bereits ante portas.

Wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" berichten, soll mit Jaedin Rhodes ein Offensivspieler aus Südafrika nach Oberösterreich wechseln.

Der 23-Jährige ist demnach bereits am Donnerstag im Innviertel eingetroffen, am Freitag soll er den Medizincheck absolvieren. Der Wechsel soll allerdings unter Dach und Fach sein.

Ablösesumme wird fällig

"Der Vertrag ist bereits unterschrieben", zitieren die "OÖN" Wolfgang Fiala, Rieds Geschäftsführer Sport. Die Innviertler sollen für Rhodes eine Ablösesumme in unbekannter Höhe an Cape Town City überweisen, wo der Offensivspieler zuletzt unter Vertrag stand.

Der 23-Jährige avanciert zum dritten Südafrikaner in der Vereinsgeschichte der Rieder. Mit Yusuf Maart (Sommer 2025 von Kaizer Chiefs) und Antonio Van Wyk (Sommer 2024 von Stellenbosch FC) verpflichtete man unlängst zwei Spieler aus dem Land.

Letzterer wechselte kürzlich zurück in seine Heimat zu den Mamelodi Sundowns und bescherte den Riedern damit eine Rekord-Ablöse (mehr Infos>>>).

Mehr zum Thema

Einigung! Hartberg verkauft Goalie wohl in Ligue 1

Einigung! Hartberg verkauft Goalie wohl in Ligue 1

Bundesliga
17
Stefan Schwab kehrt in die Bundesliga zurück

Stefan Schwab kehrt in die Bundesliga zurück

Bundesliga
38
Transfer-Update: Sturm und Salzburg müssen Abgänge verschmerzen

Transfer-Update: Sturm und Salzburg müssen Abgänge verschmerzen

Bundesliga
1
Torhüter-Talent wechselt von Salzburg zur WSG Tirol

Torhüter-Talent wechselt von Salzburg zur WSG Tirol

Bundesliga
5
Mittelfeldspieler verlässt den LASK

Mittelfeldspieler verlässt den LASK

International
6
Sturm verliert bosnischen U21-Teamspieler Richtung Kroatien

Sturm verliert bosnischen U21-Teamspieler Richtung Kroatien

2. Liga
5
Ex-Klagenfurt-Offensivmann für Muslic und Schalke?

Ex-Klagenfurt-Offensivmann für Muslic und Schalke?

Deutsche Bundesliga

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Gerüchteküche Transfermarkt SV Ried