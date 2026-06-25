Mit Stefan Schwab präsentierte die SV Ried am Donnerstag einen prominenten Neuzugang (mehr Infos>>>). Der nächste Transfer steht im Innviertel aber bereits ante portas.

Wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" berichten, soll mit Jaedin Rhodes ein Offensivspieler aus Südafrika nach Oberösterreich wechseln.

Der 23-Jährige ist demnach bereits am Donnerstag im Innviertel eingetroffen, am Freitag soll er den Medizincheck absolvieren. Der Wechsel soll allerdings unter Dach und Fach sein.

Ablösesumme wird fällig

"Der Vertrag ist bereits unterschrieben", zitieren die "OÖN" Wolfgang Fiala, Rieds Geschäftsführer Sport. Die Innviertler sollen für Rhodes eine Ablösesumme in unbekannter Höhe an Cape Town City überweisen, wo der Offensivspieler zuletzt unter Vertrag stand.

Der 23-Jährige avanciert zum dritten Südafrikaner in der Vereinsgeschichte der Rieder. Mit Yusuf Maart (Sommer 2025 von Kaizer Chiefs) und Antonio Van Wyk (Sommer 2024 von Stellenbosch FC) verpflichtete man unlängst zwei Spieler aus dem Land.

Letzterer wechselte kürzlich zurück in seine Heimat zu den Mamelodi Sundowns und bescherte den Riedern damit eine Rekord-Ablöse (mehr Infos>>>).