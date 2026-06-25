NEWS

Ex-LASK-Kicker Luckeneder unterschreibt in Wien

Der Deutschland-Legionär ist zurück in Österreich und läuft künftig in der ADMIRAL 2. Liga auf.

Ex-LASK-Kicker Luckeneder unterschreibt in Wien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Felix Luckeneder (32) spielt künftig wieder in Österreich.

Der Abwehr-Mann wechselt von Wehen Wiesbaden in die ADMIRAL 2. Liga zum First Vienna FC. Der Oberösterreicher bringt jede Menge Erfahrung mit nach Döbling. 156 Spiele in der ADMIRAL Bundesliga machte er für LASK, Hartberg und Altach.

In seiner Premierensaison lief Luckeneder nach seinem Wechsel 2024 aus Linz noch 37 Mal auf. In der abgelaufenen Saison war er beim Drittligisten komplett außen vor.

Perspektive und Ziele stimmen

"Mit Felix gewinnen wir einen Spieler, der über viele Jahre auf höchstem österreichischem Niveau konstant seine Leistungen gezeigt hat. Seine Erfahrung, seine Persönlichkeit und seine Qualität werden unserer Mannschaft auf und neben dem Platz guttun. Er vereint Spielintelligenz, Zweikampfstärke und Ruhe am Ball und gibt uns durch seinen starken linken Fuß zusätzliche Optionen im Spielaufbau", so Sportdirektor Didi Elsneg.

Luckeneder selbst meint: "Ich habe in meiner Karriere viele Stationen erlebt und auf unterschiedlichen Ebenen wertvolle Erfahrungen gesammelt. Umso wichtiger war es für mich, einen Verein zu finden, bei dem die sportlichen Ziele und die Perspektive stimmen. Die Vienna hat mir in den Gesprächen einen klaren Weg aufgezeigt und ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass dieser Schritt genau der richtige für mich ist."

Mehr zum Thema

Ex-Austrianer Manuel Polster ist zurück in Österreich

Ex-Austrianer Manuel Polster ist zurück in Österreich

2. Liga
6
Amstetten-Youngster zieht es in die Bundesliga

Amstetten-Youngster zieht es in die Bundesliga

Bundesliga
Samson Baidoo erhält offenbar Türkei-Offerte

Samson Baidoo erhält offenbar Türkei-Offerte

International
10
Transfer-Update: Sturm und Salzburg müssen Abgänge verschmerzen

Transfer-Update: Sturm und Salzburg müssen Abgänge verschmerzen

Bundesliga
1
Zieht es Ex-Rapid-Kapitän zum First Vienna FC?

Zieht es Ex-Rapid-Kapitän zum First Vienna FC?

2. Liga
23
Uli Hoeneß bestätigt wohl Bayern-Verbleib von ÖFB-Star

Uli Hoeneß bestätigt wohl Bayern-Verbleib von ÖFB-Star

Deutsche Bundesliga
7
Sturm-Verteidiger wechselt nach Slowenien

Sturm-Verteidiger wechselt nach Slowenien

International
4

Kommentare

2. Liga ÖFB-Legionäre Fußball First Vienna FC Felix Luckeneder