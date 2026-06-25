Ex-LASK-Kicker Luckeneder unterschreibt in Wien

Felix Luckeneder (32) spielt künftig wieder in Österreich.

Der Abwehr-Mann wechselt von Wehen Wiesbaden in die ADMIRAL 2. Liga zum First Vienna FC. Der Oberösterreicher bringt jede Menge Erfahrung mit nach Döbling. 156 Spiele in der ADMIRAL Bundesliga machte er für LASK, Hartberg und Altach.

In seiner Premierensaison lief Luckeneder nach seinem Wechsel 2024 aus Linz noch 37 Mal auf. In der abgelaufenen Saison war er beim Drittligisten komplett außen vor.

Perspektive und Ziele stimmen

"Mit Felix gewinnen wir einen Spieler, der über viele Jahre auf höchstem österreichischem Niveau konstant seine Leistungen gezeigt hat. Seine Erfahrung, seine Persönlichkeit und seine Qualität werden unserer Mannschaft auf und neben dem Platz guttun. Er vereint Spielintelligenz, Zweikampfstärke und Ruhe am Ball und gibt uns durch seinen starken linken Fuß zusätzliche Optionen im Spielaufbau", so Sportdirektor Didi Elsneg.

Luckeneder selbst meint: "Ich habe in meiner Karriere viele Stationen erlebt und auf unterschiedlichen Ebenen wertvolle Erfahrungen gesammelt. Umso wichtiger war es für mich, einen Verein zu finden, bei dem die sportlichen Ziele und die Perspektive stimmen. Die Vienna hat mir in den Gesprächen einen klaren Weg aufgezeigt und ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass dieser Schritt genau der richtige für mich ist."