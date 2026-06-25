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Mittelfeldspieler verlässt den LASK

Den 25-Jährigen zieht es in die erste belgische Liga.

Mittelfeldspieler verlässt den LASK Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Ismaila Coulibaly verlässt den LASK! Das geben die Linzer am Donnerstagabend bekannt.

Der malische Mittelfeldspieler wechselt in die belgische Jupiler Pro League zu RAAL La Louvière.

Coulibaly stieß im Jänner 2025 von Sheffield United zum LASK, für den er in 39 Einsätzen zwei Tore und zwei Assists erzielte.

Nach dem Doublesieg zieht es den 25-Jährigen zum belgischen Tabellen-15. der abgelaufenen Saison. Über die Ablösesumme ist nichts bekannt. Coulibalys Vertrag in Linz wäre noch bis 2028 gültig gewesen.

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