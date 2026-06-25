Voitsberg verpflichtet Flügelspieler von Ligakonkurrenz

Der 25-jährige Flügelspieler Andreas Radics wechselt von Hertha Wels zu LigaZwa-Aufsteiger ASK Voitsberg!

Der gebürtige Burgenländer hat in der vergangenen Spielzeit in der Liga 26 Pflichtspiele absolviert. Davor hat er bereits zwei Saisonen für den SV Lafnitz gespielt.

Voitsberg-Sportdirektor Sebastian Szvetits betont vor allem die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Radics: "Andreas wird uns mit seiner Variabilität im Mittelfeld mehr Optionen schaffen. Er kann in unserem System auf der 6 sowie auf der 10 spielen, was uns in Bezug auf die Kaderstruktur besonders wichtig war."