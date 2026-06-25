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Wiener Sport-Club holt einstigen Goalgetter zurück

Der 27-Jährige hatte in den vergangenen Jahren mit Verletzungen zu kämpfen. Bei dem Klub, bei dem er einst den Durchbruch schaffte, will er wieder angreifen.

Wiener Sport-Club holt einstigen Goalgetter zurück Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der Wiener Sport-Club holt einen alten Bekannten zurück!

Angreifer Rene Kriwak wird in der kommenden Saison wieder für die Dornbacher auf Torejagd gehen. Zuletzt stand der 27-Jährige beim SK Rapid II unter Vertrag, kam dort er in der vergangenen Saison aber kein einziges Mal zum Einsatz.

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Kriwak hatte in den vergangenen Jahren mit Verletzungen zu kämpfen, ein Kreuzbandriss und dann eine Oberschenkelverletzung setzten ihn außer Gefecht.

Bereits im Herbst 2021 spielte Kriwak für den WSC, erzielte in 13 Spielen elf Treffer. Anschließend spielte er für Rapid II und die Kampfmannschaft der Hütteldorfer, leihweise für den TSV Hartberg und ging dann zum FC Dordrecht in die Niederlande.

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