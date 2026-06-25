Fitz zum WAC? Das sagt Coach Silberberger

Wechselt Dominik Fitz zum WAC?

Seit einigen Tagen beschäftigt diese Frage den österreichischen Fußball. Vor allem Anhänger des FK Austria Wiens, langjähriger Klub des Mittelfeldspielers, waren angesichts der Gerüchte etwas überrascht.

Vor allem, weil man im Lavanttal mit einem Abgang von Thierno Ballo rechnen muss, wurden etwaige Alternativen ins Spiel gebracht. Darunter eben auch Fitz, der erst vor wenigen zu Toronto wechselte.

Das sagt Silberberger

In einem Bericht der "Krone" bezieht Chefcoach Thomas Silberberger nun Stellung zu dem Gerücht um den 27-Jährigen: "Ich weiß von nichts, mir ist da nichts bekannt."

Auch Fitz selbst kommt zu Wort, demnach sei eine Rückkehr zu seinem Herzensklub wohl im Raume gestanden. Aber: "Von der Austria habe ich eine Absage bekommen."

Zum WAC sagt er: "Der WAC ist ein interessanter Klub, der sich mit Vrioni, Behounek gut verstärkt hat."