Borussia Dortmund verstärkt sich mit einem Talent von Sturm Graz!

Die Schwarz-Gelben holen den 19-jährigen Daniel Sumbu für ein Jahr auf Leihbasis.

Der Angolaner wird bei der U23 des deutschen Vizemeisters zum Zug kommen.

Im Winter 2025 stieß er zu Sturm Graz, wo er in der vergangenen Saison 21 Mal in der ADMIRAL 2. Liga zum Zug kam. Für die Sturm-Profis kam Sumbu, der für 1,1 Millionen Euro von Bielefeld kam, noch nicht auf.