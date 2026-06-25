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Dortmund leiht Offensivtalent von Sturm Graz aus

Die Schwarz-Gelben leihen den 19-Jährigen für ein Jahr aus. Bei der U23 soll der Offensivmann Fuß fassen.

Dortmund leiht Offensivtalent von Sturm Graz aus Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Borussia Dortmund verstärkt sich mit einem Talent von Sturm Graz!

Die Schwarz-Gelben holen den 19-jährigen Daniel Sumbu für ein Jahr auf Leihbasis.

Der Angolaner wird bei der U23 des deutschen Vizemeisters zum Zug kommen.

Im Winter 2025 stieß er zu Sturm Graz, wo er in der vergangenen Saison 21 Mal in der ADMIRAL 2. Liga zum Zug kam. Für die Sturm-Profis kam Sumbu, der für 1,1 Millionen Euro von Bielefeld kam, noch nicht auf.

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