Transfer-Update: Zwei bittere Abgänge bei Meister Sturm
Am 2. Februar gab es am Transfermarkt einiges an Bewegung. So muss etwa der amtierende Meister gleich zwei bittere Abgänge hinnehmen. Bei Rapid gibt es News auf Zu- und Abgangsseite.
Die heimische Winter-Transferperiode biegt langsam auf die Zielgerade ein - und das merkte man am Montag auch in der Gerüchteküche.
Bei Meister Sturm Graz gibt es gleich zwei schmerzhafte Abgänge, auch bei Rapid gibt es einen Abschied. Doch auch auf der Zugangsseite gibt es in der ADMIRAL Bundesliga Neuigkeiten.
LAOLA1 fasst die wichtigsten Transfer-News des Tages zusammen:
ADMIRAL Bundesliga:
Rapid erhält zwei Absagen bei Stürmer-Suche
Ried beendet Leihe von Spanier vorzeitig
Fix! Rapid-Stürmer geht in die Niederlande
Offiziell: Sturm Graz gibt Tomi Horvat ab
WAC verleiht Offensivmann nach Slowenien
Leihvertrag aufgelöst: Sturm verliert einen Verteidiger
Champions-League-Anwärter wirft Auge auf Grazer Mittelfeld-Talent
Fix! GAK verpflichtet Nationalspieler
Sturm Graz: Entscheidung im Berisha-Poker gefallen
Huskovic soll vor Wechsel ins Ausland stehen
ADMIRAL 2. Liga:
Kapfenberger SV verpflichtet Bochum-Stürmer
ÖFB-Legionäre:
Gladbach schnappt sich ein ÖFB-Talent
Ex-Wolfsberg-Kicker wird Fuchs-Schützling
ÖFB-Stürmer übersiedelt auf die Insel