Transfer-Update: Zwei bittere Abgänge bei Meister Sturm

Am 2. Februar gab es am Transfermarkt einiges an Bewegung. So muss etwa der amtierende Meister gleich zwei bittere Abgänge hinnehmen. Bei Rapid gibt es News auf Zu- und Abgangsseite.

Die heimische Winter-Transferperiode biegt langsam auf die Zielgerade ein - und das merkte man am Montag auch in der Gerüchteküche.

Bei Meister Sturm Graz gibt es gleich zwei schmerzhafte Abgänge, auch bei Rapid gibt es einen Abschied. Doch auch auf der Zugangsseite gibt es in der ADMIRAL Bundesliga Neuigkeiten.

LAOLA1 fasst die wichtigsten Transfer-News des Tages zusammen:

ADMIRAL Bundesliga:

Rapid erhält zwei Absagen bei Stürmer-Suche

Ried beendet Leihe von Spanier vorzeitig

Fix! Rapid-Stürmer geht in die Niederlande

Offiziell: Sturm Graz gibt Tomi Horvat ab

WAC verleiht Offensivmann nach Slowenien

Leihvertrag aufgelöst: Sturm verliert einen Verteidiger

Champions-League-Anwärter wirft Auge auf Grazer Mittelfeld-Talent

Fix! GAK verpflichtet Nationalspieler

Sturm Graz: Entscheidung im Berisha-Poker gefallen

Huskovic soll vor Wechsel ins Ausland stehen

ADMIRAL 2. Liga:

Kapfenberger SV verpflichtet Bochum-Stürmer

ÖFB-Legionäre:

Gladbach schnappt sich ein ÖFB-Talent

Ex-Wolfsberg-Kicker wird Fuchs-Schützling

ÖFB-Stürmer übersiedelt auf die Insel

ÖFB-Talent von Bayern an Mailand verliehen

