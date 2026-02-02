Gladbach schnappt sich ein ÖFB-Talent

Jakob Zickler verlässt Dynamo Dresden und schließt sich Borussia Mönchengladbach an.

Bei den "Fohlen" ist der zweimalige U19-Nationalspieler Österreichs für die U23-Mannschaft eingeplant. Angaben über die Vertragsdauer werden keine gemacht.

"Jakob ist ein spannendes Talent mit großem Entwicklungspotenzial. Offensiv ist er flexibel auf mehreren Positionen einsetzbar und bringt einen guten Torabschluss mit", sagt Borussias Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller über den Sohn von Alexander Zickler.

Man möchte ihm die Gelegenheit geben, "im Seniorenbereich Fuß zu fassen und sich in der U23 kontinuierlich weiterzuentwickeln", so Sandmöller.

Von Salzburg über Dortmund nach Dresden

Zickler war im Juli 2021 aus der Red Bull Akademie in den Nachwuchs von Borussia Dortmund gewechselt.

Zwei Jahre später ging es für den Offensivspieler weiter zu Dynamo Dresden, dort gab der Linksfuß im August 2024 sein Drittliga-Debüt. Im folgenden November folgte die Unterschrift unter seinem ersten Profi-Vertrag.

Seither stockte jedoch seine Entwicklung, im Juli erlitt Zickler eine Schulterverletzung, die ihn im bisherigen Saisonverlauf außer Gefecht gesetzt hatte.

Übergang in Profi-Fußball mit Hindernissen verbunden

Sören Gonther, Geschäftsführer Sport in Dresden, bedauert dies: "Jakob hatte in den zurückliegenden Monaten immer wieder Rückschläge durch Verletzungen und konnte aufgrund dessen nur schwer den großen Konkurrenzkampf in unserer Mannschaft annehmen. Somit war sein Übergang vom Junioren- in den Herrenfußball stets mit Hindernissen verbunden."

Ein Neustart in einem "anderen Umfeld" könne eine Chance für seine Karriere und "weiteren Entwicklungsschritte im Herrenfußball sein", so Gonther.