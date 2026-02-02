Leihvertrag aufgelöst: Sturm verliert einen Verteidiger

Der SK Sturm Graz muss im Frühjahr ohne Tim Oermann auskommen.

Der regierende Bundesliga-Meister und Bayer Leverkusen haben sich auf die vorzeitige Beendigung der Leihe geeinigt. Der 22-jährige Deutsche kehrt damit vorzeitig zu seinem Stammverein zurück. Das Leihgeschäft war ursprünglich bis Sommer angedacht.

Für die Grazer lief Oermann in 24 Pflichtspielen auf, dabei sind dem Innenverteidiger je ein Tor und Assist gelungen. Bei der Cup-Niederlage in Altach legte der Abwehrspieler mit seiner Gelb-Roten Karte einen letztlich unrühmlichen Abschied von den Steirern hin.

Leih-Ende ursprünglich nicht vorgesehen gewesen

Oermann sei nichtsdestotrotz ein "wichtiger Teil" der Mannschaft gewesen, sagt Geschäftsführer Sport Michael Parensen.

Der Deutsche führt weiters an: "Eine vorzeitige Beendigung der Leihe war ursprünglich nicht vorgesehen. Letztlich erreicht das Angebot Leverkusens jedoch eine wirtschaftliche Dimension, die wir nicht unberücksichtigt lassen konnten."

Deshalb holt Leverkusen Oermann zurück

Oermann hätte sich bei Sturm "in kürzester Zeit zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt" und in der UEFA Europa League wertvolle Erfahrungen gesammelt, erklärt Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes.

Der Ex-Kicker erläutert: "Mit der vorzeitigen Beendigung der Leihe tragen wir dem Rechnung: Angesichts seiner großen Fortschritte in den vergangenen Monaten kann Tim schon in dieser Saison zu einem wertvollen Spieler für Bayer 04 werden."