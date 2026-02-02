NEWS

Ex-Wolfsberg-Kicker wird Fuchs-Schützling

Zuletzt kickte der Steirer in Schottland. Nun spielt er vorübergehend unter Christian Fuchs.

Sven Sprangler wird vorübergehend ein Schützling von Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs.

Der 30-Jährige wechselt leihweise von Stammklub FC St. Johnstone zum englischen Viertligisten Newport County. Sprangler steht seit 2023 beim schottischen Zweitligisten unter Vertrag, spielte in der Vergangenheit u.a. für den WAC und Hartberg.

Seit Herbst wird das Team vom 78-fachen österreichischen Nationalspieler trainiert und befindet sich im Abstiegskampf.

Die Spieler mit den meisten Einsatzminuten der Saison 24/25

#20 - Stefan Tarnovanu - 5.333 Minuten
#19 - Vinicius Junior - 5.339 Minuten

Slideshow starten

21 Bilder

