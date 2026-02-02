Ex-Wolfsberg-Kicker wird Fuchs-Schützling

Sven Sprangler wird vorübergehend ein Schützling von Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs.

Der 30-Jährige wechselt leihweise von Stammklub FC St. Johnstone zum englischen Viertligisten Newport County. Sprangler steht seit 2023 beim schottischen Zweitligisten unter Vertrag, spielte in der Vergangenheit u.a. für den WAC und Hartberg.

Seit Herbst wird das Team vom 78-fachen österreichischen Nationalspieler trainiert und befindet sich im Abstiegskampf.