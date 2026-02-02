✍️ Newport County are delighted to announce the signing of Austrian midfielder Sven Sprangler on loan from St Johnstone until the end of the season.— Newport County (@NewportCounty) February 2, 2026
Croeso Sven 👋
NEWS
Ex-Wolfsberg-Kicker wird Fuchs-Schützling
Zuletzt kickte der Steirer in Schottland. Nun spielt er vorübergehend unter Christian Fuchs.
Sven Sprangler wird vorübergehend ein Schützling von Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs.
Der 30-Jährige wechselt leihweise von Stammklub FC St. Johnstone zum englischen Viertligisten Newport County. Sprangler steht seit 2023 beim schottischen Zweitligisten unter Vertrag, spielte in der Vergangenheit u.a. für den WAC und Hartberg.
Seit Herbst wird das Team vom 78-fachen österreichischen Nationalspieler trainiert und befindet sich im Abstiegskampf.