NEWS

Rapid-Stürmer vor Wechsel ins Ausland

Der variabel einsetzbare Angreifer konnte sich in Hütteldorf nie etablieren. Nun lockt der Klub einer niederländischen Legende.

Rapid-Stürmer vor Wechsel ins Ausland Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Noah Bischof steht offenbar kurz vor einem Abschied vom SK Rapid.

Wie das niederländische Online-Portal "Voetbal International" berichtet, soll der 23-jährige Vorarlberger unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Dordrecht (Niederlande) stehen.

Nachdem der Ex-Klub von Rene Kriwak mit Yannick Eduardo wohl einen Angreifer an Austro-Hochburg TSG 1899 Hoffenheim verliert, dürfte der U21-Teamstürmer besagte Lücke nun ausfüllen.

Spielte auch in Zürich vor

Beim Tabellen-Elften der zweitklassigen Keuken Kampioen Divisie ist kein Geringerer als Liverpool- und "Oranje"-Legende Dirk Kuyt Cheftrainer.

Das Frühjahr 2025 verbrachte Bischof auf Leihbasis beim First Vienna FC in der ADMIRAL 2. Liga. Zuletzt spielte er auch beim Schweizer Erstligisten FC Zürich vor. In Wien-Hütteldorf steht Bischof eigentlich noch bis Sommer 2026 unter Vertrag.

Für die Profis der "Grün-Weißen" spielte der Feldkircher 28-mal (ein Tor, ein Assist), seitdem er im Jänner 2024 vom SCR Altach verpflichtet wurde.

Mehr zum Thema

Stürmersuche: Rapid nimmt ÖFB-Kicker ins Visier!

Stürmersuche: Rapid nimmt ÖFB-Kicker ins Visier!

Bundesliga
26
Transfer-Update: Viel Arbeit für RBS-Sportchef Mann

Transfer-Update: Viel Arbeit für RBS-Sportchef Mann

Bundesliga
1
Huskovic soll vor Wechsel ins Ausland stehen

Huskovic soll vor Wechsel ins Ausland stehen

Bundesliga
11
SK Rapid blockt nächstes Millionen-Angebot ab

SK Rapid blockt nächstes Millionen-Angebot ab

Bundesliga
49
Hat Rapid bereits Bolla-Ersatz im Visier?

Hat Rapid bereits Bolla-Ersatz im Visier?

Bundesliga
26
Fix! GAK verpflichtet Nationalspieler

Fix! GAK verpflichtet Nationalspieler

Bundesliga
7
TSG Hoffenheim: Ein Deal fix - Schicker vor Transfer-Hattrick?

TSG Hoffenheim: Ein Deal fix - Schicker vor Transfer-Hattrick?

Deutsche Bundesliga
6

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Transferliste Dirk Kuyt Noah Bischof SK Rapid Wien Transfermarkt SK Rapid II Gerüchteküche Niederlande (Fußball)