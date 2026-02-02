Rapid-Stürmer vor Wechsel ins Ausland

Noah Bischof steht offenbar kurz vor einem Abschied vom SK Rapid.

Wie das niederländische Online-Portal "Voetbal International" berichtet, soll der 23-jährige Vorarlberger unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Dordrecht (Niederlande) stehen.

Nachdem der Ex-Klub von Rene Kriwak mit Yannick Eduardo wohl einen Angreifer an Austro-Hochburg TSG 1899 Hoffenheim verliert, dürfte der U21-Teamstürmer besagte Lücke nun ausfüllen.

Spielte auch in Zürich vor

Beim Tabellen-Elften der zweitklassigen Keuken Kampioen Divisie ist kein Geringerer als Liverpool- und "Oranje"-Legende Dirk Kuyt Cheftrainer.

Das Frühjahr 2025 verbrachte Bischof auf Leihbasis beim First Vienna FC in der ADMIRAL 2. Liga. Zuletzt spielte er auch beim Schweizer Erstligisten FC Zürich vor. In Wien-Hütteldorf steht Bischof eigentlich noch bis Sommer 2026 unter Vertrag.

Für die Profis der "Grün-Weißen" spielte der Feldkircher 28-mal (ein Tor, ein Assist), seitdem er im Jänner 2024 vom SCR Altach verpflichtet wurde.