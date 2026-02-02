NEWS

ÖFB-Stürmer übersiedelt auf die Insel

Der Transfer von Junior Adamu zum schottischen Rekordmeister ist vollzogen.

ÖFB-Stürmer übersiedelt auf die Insel Foto: © GETTY
Junior Adamu wird vorerst nicht mehr für den SC Freiburg auflaufen.

Der deutsche Bundeslegist verleiht den ÖFB-Stürmer bis Saisonende an Celtic Glasgow. Der schottische Rekordmeister sichert sich zudem eine Kaufoption für den 24-Jährigen.

Celtic liegt in der schottischen Premiership hinter dem überraschenden Tabellenführer Hearts of Midlothian an zweiter Stelle. In der UEFA Europa League hat man es in die Playoffs zur K.o.-Phase geschafft, dort wartet der VfB Stuttgart.

Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach sagt: "Junior hat sich unbestritten immer in den Dienst der Mannschaft gestellt, seine Einsatzzeiten waren zuletzt allerdings für ihn und für uns nicht befriedigend – hier erhoffen wir uns mit der Leihe zu Celtic eine neue Dynamik."

"Gefährlich im Strafraum - und hungrig nach Toren"

Bei seiner Vorstellung in Glasgow zeigt sich Adamu voller Tatendrang: "Ich bin gefährlich im Strafraum und hungrig nach Toren - genau das erwartet der Trainer von mir, das möchte ich auf dem Platz zeigen."

In den vergangenen zehn Bundesliga-Partien kam Adamu lediglich auf elf Einsatzminuten. In der Europa League stand er in sieben der acht Spiele in der Startelf. Seit seinem Wechsel von Red Bull Salzburg im Sommer 2023 absolvierte Adamu 67 Pflichtspiele für den Sportclub (7 Tore, 4 Assists).

Sein Marktwert sank in dieser Zeit von acht auf fünf Millionen Euro. Für Adamu ist Celtic nach Liefering, Salzburg, St. Gallen und Freiburg die fünfte Station seiner Profi-Karriere.

