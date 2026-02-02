NEWS

Fix! Rapid-Stürmer geht in die Niederlande

Die Gerüchte bestätigen sich: Der Vorarlberger, in dieser Saison verletzungsbedingt noch ohne Einsatz, verlässt Hütteldorf.

Nun ist es fix!

Noah Bischof verlässt den SK Rapid und wechselt zum niederländischen Zweitligisten FC Dordrecht, wie die Grün-Weißen am Montagabend verkünden.

Im Jänner 2024 verpflichteten die Hütteldorfer den Offensivspieler von Bundesliga-Konkurrent Altach. Verletzungsbedingt kam der 23-Jährige in der aktuellen Saison jedoch weder bei den Profis, noch bei der Zweitvertretung zum Zug.

"Ich wünsche Noah Bischof alles Gute für diesen neuen Karriereschritt, für ihn wird es nun ganz wichtig, möglichst rasch Spielpraxis sammeln zu können. Seine Zeit bei uns stand leider unter keinem glücklichen Stern. Noah wurde durch mehrere Verletzungen - gerade während der Saisonvorbereitungen - immer wieder zurückgeworfen. Ich hoffe, dass es nun in allen Belangen für ihn wieder bergauf geht", so Geschäftsführer Sport Markus Katzer zum Abgang.

