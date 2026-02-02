NEWS

Sturm Graz: Entscheidung im Berisha-Poker gefallen

Nach Spekulationen über einen Wechsel nach Graz-Liebenau dürfte die Zukunft des Ex-Salzburgers geklärt sein.

Sturm Graz: Entscheidung im Berisha-Poker gefallen Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Mërgim Berisha verlässt die TSG 1899 Hoffenheim wohl endgültig.

Wie der Pay-TV-Sender "Sky" berichtet, steht der 27-jährige Deutsche vor einem Wechsel zum 1. FC Kaiserslautern.

Auch der SK Sturm Graz stand zuletzt als möglicher Abnehmer für den zweifachen DFB-Teamspieler im Raum (Alle Infos >>>).

Von Ilzer aussortiert

Die "Roten Teufel" sollen den Stürmer ablösefrei verpflichten, Hoffenheim soll jedoch eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung im Deal verankert haben.

Berisha, der in der Red-Bull-Akademie ausgebildet wurde und für den LASK, Salzburg und Altach 88 Spiele in der österreichischen ADMIRAL Bundesliga machte, war in Sinsheim zuletzt völlig außen vor.

Unter Austro-Cheftrainer Christian Ilzer wurde der Torjäger aussortiert. Der FCK liegt aktuell auf Tabellenrang sechs der 2. Deutschen Bundesliga. Im laufenden Transfer-Winter verpflichtete der Traditionsverein mit Jacob Rasmussen bereits einen Spieler des FC Red Bull Salzburg (zum Nachlesen >>>)

Mehr zum Thema

Nach Ljubicic-Coup: Muslic-Klub Schalke vor Deadline-Day-Deal

Nach Ljubicic-Coup: Muslic-Klub Schalke vor Deadline-Day-Deal

International
Mittelfeld-Verstärkung! Teamspieler beim GAK im Anflug

Mittelfeld-Verstärkung! Teamspieler beim GAK im Anflug

Bundesliga
3
Transfer: ÖFB-Stürmer wird zum Medizincheck erwartet

Transfer: ÖFB-Stürmer wird zum Medizincheck erwartet

Deutsche Bundesliga
5
Huskovic soll vor Wechsel ins Ausland stehen

Huskovic soll vor Wechsel ins Ausland stehen

Bundesliga
7
Transfer-Update: Viel Arbeit für RBS-Sportchef Mann

Transfer-Update: Viel Arbeit für RBS-Sportchef Mann

Bundesliga
Hoeneß über Upamecano-Poker: "Bin über dieses Verhalten entsetzt"

Hoeneß über Upamecano-Poker: "Bin über dieses Verhalten entsetzt"

Deutsche Bundesliga
14
Guirassy-Blitzdoppelpack! Dortmund dreht Spiel gegen Schlusslicht

Guirassy-Blitzdoppelpack! Dortmund dreht Spiel gegen Schlusslicht

Deutsche Bundesliga
1

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball TSG 1899 Hoffenheim 1. FC Kaiserslautern Mergim Berisha SK Sturm Graz Transfermarkt 2. Deutsche Bundesliga Deutsche Bundesliga Deutschland (Fußball)