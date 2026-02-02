Sturm Graz: Entscheidung im Berisha-Poker gefallen

Mërgim Berisha verlässt die TSG 1899 Hoffenheim wohl endgültig.

Wie der Pay-TV-Sender "Sky" berichtet, steht der 27-jährige Deutsche vor einem Wechsel zum 1. FC Kaiserslautern.

Auch der SK Sturm Graz stand zuletzt als möglicher Abnehmer für den zweifachen DFB-Teamspieler im Raum (Alle Infos >>>).

Von Ilzer aussortiert

Die "Roten Teufel" sollen den Stürmer ablösefrei verpflichten, Hoffenheim soll jedoch eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung im Deal verankert haben.

Berisha, der in der Red-Bull-Akademie ausgebildet wurde und für den LASK, Salzburg und Altach 88 Spiele in der österreichischen ADMIRAL Bundesliga machte, war in Sinsheim zuletzt völlig außen vor.

Unter Austro-Cheftrainer Christian Ilzer wurde der Torjäger aussortiert. Der FCK liegt aktuell auf Tabellenrang sechs der 2. Deutschen Bundesliga. Im laufenden Transfer-Winter verpflichtete der Traditionsverein mit Jacob Rasmussen bereits einen Spieler des FC Red Bull Salzburg (zum Nachlesen >>>)